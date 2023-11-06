Колишній форвард МЮ може перебратися в Туреччину – футболістом цікавиться місцевий гранд
6 листопада 17:12 - Читать на русском
Ваут Вегхорст близький до продовження кар'єри в турецькому Галатасараї.
Нападник англійського Бернлі Ваут Вегхорст взимку може перейти до лідера турецької Суперліги Галатасарая. Про це пише сайт turkish-football.com.
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Наставник "левів" Окан Бурук попросив керівництво клубу посилити позицію форварда в зимове трансферне вікно, і запропонована кандидатура нідерландця повністю влаштовує турецького фахівця.
За інформацією джерела, стамбульський гранд вже розпочав роботу над трансфером нападника збірної Нідерландів.
31-річний Ваут Вегхорст цього сезону зіграв за Хоффенхайм десять матчів, забив два голи та віддав одну гольову передачу.
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