Бывший форвард МЮ может перебраться в Турцию – футболистом интересуется местный гранд
17:12 - Читати українською
Ваут Вегхорст близок к продолжению карьеры в турецком Галатасарае.
Нападающий английского Бернли Ваут Вегхорст зимой может перейти к лидеру турецкой Суперлиги Галатасараю. Об этом пишет сайт turkish-football.com.
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Наставник "львов" Окан Бурук попросил руководство клуба усилить позицию форварда в зимнее трансферное окно, и предложенная кандидатура нидерландца полностью устраивает турецкого специалиста.
По информации источника, стамбульский гранд уже приступил к работе над трансфером нападающего сборной Нидерландов.
31-летний Ваут Вегхорст в этом сезоне сыграл за Хоффенхайм десять матчей, забил два гола и отдал одну голевую передачу.
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