Ваут Вегхорст близок к продолжению карьеры в турецком Галатасарае.

Нападающий английского Бернли Ваут Вегхорст зимой может перейти к лидеру турецкой Суперлиги Галатасараю. Об этом пишет сайт turkish-football.com.

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Наставник "львов" Окан Бурук попросил руководство клуба усилить позицию форварда в зимнее трансферное окно, и предложенная кандидатура нидерландца полностью устраивает турецкого специалиста.

По информации источника, стамбульский гранд уже приступил к работе над трансфером нападающего сборной Нидерландов.

31-летний Ваут Вегхорст в этом сезоне сыграл за Хоффенхайм десять матчей, забил два гола и отдал одну голевую передачу.