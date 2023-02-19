"Коли розпочалась війна, вони замальовували прапор України": Костишин – про перший рік роботи у Казахстані
Український фахівець Руслан Костишин розповів про ставлення до України після початку повномасштабної війни.
"Прапор зі мною завжди поруч. Коли розпочалась війна, першу гру я був у футболці збірної України, а потім нашив вишивку прапора й завжди одягаю цей костюм на гру.
Костишин продовжив контракт зі середняком чемпіонату Казахстану
Спочатку вони замальовували його, а потім, коли Казахстан став сміливіший й почав нас підтримувати, перестали це робити", – сказав Костишин у коментарі Футбол 2.0.
Нагадаємо, Костишин очолив Аксу у січні минулого року і за підсумками чемпіонату став з командою шостим. У січні 46-річний фахівець продовжив з казахами контракт до 31 грудня 2023 року.
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