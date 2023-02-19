Український фахівець Руслан Костишин розповів про ставлення до України після початку повномасштабної війни.

"Прапор зі мною завжди поруч. Коли розпочалась війна, першу гру я був у футболці збірної України, а потім нашив вишивку прапора й завжди одягаю цей костюм на гру.

Костишин продовжив контракт зі середняком чемпіонату Казахстану

Спочатку вони замальовували його, а потім, коли Казахстан став сміливіший й почав нас підтримувати, перестали це робити", – сказав Костишин у коментарі Футбол 2.0.

Нагадаємо, Костишин очолив Аксу у січні минулого року і за підсумками чемпіонату став з командою шостим. У січні 46-річний фахівець продовжив з казахами контракт до 31 грудня 2023 року.

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