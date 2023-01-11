46-річний фахівець та Аксу продовжили співпрацю, інформує пресслужба клубу. Контракт розрахований до 31 грудня 2023 року.

"Якби Казахстан підтримав Росію, ми поїхали б": Костишин у захваті від президента, який публічно обламав Путіна

Костишин-старший перебрався у Казахстан у січні 2022-го й провів повний сезон на чолі команди, завершивши чемпіонат на 6 сходинці турнірної таблиці. Відставання від лідера становило 17 залікових балів.

До цього Руслан тренував Колос з 2014 по 2021 роки, з яким вийшов в УПЛ та брав участь у кваліфікації єврокубків.

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