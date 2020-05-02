Зінченко порівняв Шевченка і Гвардіолу

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився думками щодо тренувального процесу у своєму клубі та збірній.

"Вони обидва дуже добре розбираються в тактиці. Як приклад – ми дуже добре вивчили Португалію. Так, десь нам пощастило, у португальців були моменти, поперечка, але ми витиснули максимум, виконали установку тренерів і досягли результату.

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Філософія гри, розстановка футболістів, контроль м'яча, дистанція, згуртованість на полі – за всіма цими вимогами й показниками Шевченко і Гвардіола дуже схожі. Тому, коли я приїжджаю з Манчестер Сіті до збірної України, мені не треба перебудовуватися", – сказав Зінченко у коментарі офіційному сайту Української асоціації футболу.

Нагадаємо, Олександр дебютував за "синьо-жовтих" у жовтні 2015 року у заключному матчі кваліфікаційного раунду Євро-2016 проти Іспанії, вийшовши на заміну на 88-й хвилині.

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