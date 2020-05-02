Зинченко сравнил Шевченко и Гвардиолу

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко поделился мыслями относительно тренировочного процесса в своем клубе и сборной.

"Они оба очень хорошо разбираются в тактике. Как пример – мы очень хорошо изучили Португалию. Да, где-то нам повезло, у португальцев были моменты, перекладина, но мы выжали максимум, выполнили установку тренеров и добились результата.

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Философия игры, расстановка футболистов, контроль мяча, дистанция, сплоченность на поле – по всем этим требованиям и показателям Шевченко и Гвардиола очень похожи. Поэтому, когда я приезжаю из Манчестер Сити в сборную Украины, мне не надо перестраиваться", – сказал Зинченко в комментарии официальному сайту Украинской ассоциации футбола.

Напомним, Александр дебютировал за "сине-желтых" в октябре 2015 года в заключительном матче квалификационного раунда Евро-2016 против Испании, выйдя на замену на 88-й минуте.

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