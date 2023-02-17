"Новачки Челсі? Вони всі якісні. Але Михайло... Я стежив за Мудриком протягом тривалого часу, тому що ми спілкувалися в Instagram, тож я його трохи знаю.

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Він дуже, дуже хороший на тренуваннях, дуже швидкий, добре володіє м'ячем. Жоау Феліш також, всі знають про нього. Коли м'яч у них в ногах, відбувається якась магія, це добре для нас", – поділився Кулібалі в коментарі Goal.

Додамо, що Мудрик перебрався до Челсі взимку цього року та відіграв 4 поєдинки за лондонців. Втім, українцю ще не вдалось відзначитись результативними діями. Феліш став гравцем "синіх" також взимку та встиг забити 1 гол і отримати вилучення у 3 поєдинках.

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