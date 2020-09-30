"Після стількох розбіжностей, я б хотів покласти край цьому всьому. Ми повинні зберігати єдність і розуміти, що все найкраще – попереду.

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Я відповідаю за власні помилки. Якщо я їх і допустив, то це було тільки заради того, щоб Барселона стала кращою та сильнішою. Поєднання пристрасті з натхненням і мотивацією – єдиний ключ для досягнення цілей. Ми повинні бути разом і рухатися в одному напрямку.

Я б хотів звернутися до фанатів. Якщо коли-небудь хтось із вас був роздратований тим, що я говорив або робив, залиште всі сумніви осторонь. Я завжди хотів для клубу найкращого", – сказав Ліонель Мессі в інтерв'ю Sport.es.

Нагадаємо, влітку була інформація, що Мессі покине Барселону через конфлікт з Бартомеу. Сага навколо його відходу тривала близько місяця, проте сторони ніяк не могли домовитись про розірвання угоди. Зрештою, Мессі вирішив залишитись у Барселоні ще на один сезон до завершення свого контракту.

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