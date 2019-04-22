Мбаппе став наймолодшим гравцем, який забив 30 голів за один сезон Ліги 1

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе відзначився хет-триком у матчі 33-го туру чемпіонату Франції проти Монако.

На рахунку Мбаппе тепер 30 голів у Лізі 1 в нинішньому сезоні. Форвард став наймолодшим гравцем, який досяг цієї позначки в чемпіонаті Франції, побивши рекорд Ерве Ревеллі, повідомляє L'Equipe.

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20-річний Мбаппе перейшов в ПСЖ влітку 2018 року з Монако на правах оренди. Через рік паризький клуб викупив трансфер футболіста за 135 млн євро.

У нинішньому сезоні Мбаппе провів 40 матчів у всіх турнірах, в яких став автором 36 голів, а також відзначився 17 результативними передачами. Його контракт з клубом діє до літа 2022 року.

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