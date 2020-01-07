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Коларов офіційно продовжив контракт з Ромою

17:23 185 Читать на русском
Коларов офіційно продовжив контракт з Ромою
Александр Коларов (праворуч) / фото: Рома

Захисник Роми Александр Коларов вирішив продовжити співпрацю з римським клубом.

Нова угода 34-річного сербського футболіста з "джалороссі" розрахована до літа 2021 року, повідомляється на офіційному сайті римлян.

Коларов може отримати посаду в структурі Роми

Умови контракту не уточнюються, проте раніше повідомлялося, що зарплата гравця складе близько 3 мільйонів євро на рік.

"Я хочу подякувати клубу за продовження контракту, для мене це багато значить. Навіть зараз я сприймаю це як нову відправну точку. Я маю намір продовжувати додавати і розвиватися, щоб допомогти цьому клубу рости", – сказав Коларов.

Нагадаємо, Коларов виступає за Рому з 2017 року. У нинішньому сезоні захисник взяв участь в 18 матчах чемпіонату Італії, в яких забив 5 голів і віддав 2 результативні передачі.

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Італія Александр Коларов Александр Коларов Рома Рома
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