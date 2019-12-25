Коларов може отримати новий контракт та посаду в структурі Роми

Захисник Роми Александр Коларов може продовжити угоду із "вовками" та залишитись у римському клубі після завершення кар'єри.

Рома готова запропонувати продовжити угоду з Коларовим за схемою "1+1", повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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Чинний контракт серба з "вовками" закінчується влітку 2020 року. Зарплата Коларова за новим контрактом залишиться незмінною – 3 млн євро в рік. Також Рома готова запропонувати сербу посаду в структурі клубу після закінчення ігрової кар'єри.

Нагадаємо, Коларов виступає за Рому з 2017 року. Також протягом кар'єри він встиг пограти за Лаціо і Манчестер Сіті. У сезоні 2019/20 Александр провів 22 матчі у всіх турнірах, забив 5 голів і віддав 3 результативні передачі.

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