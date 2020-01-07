Коларов официально продлил контракт с Ромой

Защитник Ромы Александр Коларов решил продолжить сотрудничество с римским клубом.

Новое соглашение 34-летнего сербского футболиста с "джалоросси" рассчитано до лета 2021 года, сообщается на официальном сайте римлян.

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Условия контракта не уточняются, однако ранее сообщалось, что зарплата игрока составит около 3 миллионов евро в год.

"Я хочу поблагодарить клуб за продление контракта, для меня это много значит. Даже сейчас я воспринимаю это как новую отправную точку. Я намерен продолжать добавлять и развиваться, чтобы помочь этому клубу расти", – сказал Коларов.

Напомним, Коларов выступает за Рому с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 матчах чемпионата Италии, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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