"Кохання всього мого життя", – Джорджина спокусливо привітала Роналду з перемогою в Лізі націй

Джорджина Родрігес, дівчина нападника Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду, привітала коханого з перемогою в Лізі націй.

"Кохання всього мого життя! Вітаю тебе з черговим досягненням у кар'єрі. Ти – найкращий", – написала Джорджина в Інстаграмі.

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Нагадаємо, у фіналі Ліги нації Португалія здобула перемогу над Нідерландами з рахунком 1:0. Кріштіану Роналду зробив хет-трик у півфінальному матчі з національною командою Швейцарії (3:1).

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