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Кофельдт підписав новий контракт із Вердером

18:18 108 Читать на русском
Кофельдт підписав новий контракт із Вердером
Флоріан Кофельдт / ФК Вердер

Бременський Вердер продовжив співпрацю із головним тренером команди Флоріаном Кофельдтом.

36-річний фахівець поставив підпис під новою угодою з "музиками", повідомляє офіційний сайт Вердера.

Легендарний форвард Вердера оголосив про завершення кар'єри після сезону 2019/20

Тепер Кофельдт може затриматися на Везер-Штадіоні мінімум ще на 4 роки. Прийдешній сезон стане третім для тренера на чолі бременців. Свою роботу в першій команді Вердера Кофельдт розпочав у 2014 році, коли став асистентом українця Віктора Скрипника. Потім він працював із дублем команди, а в жовтні 2017-го замінив Александра Нурі на посаді керманича "музик".

У сезоні 2018/19 Вердер під керівництвом Флоріана Кофельдта посів 8-ме місце в Бундеслізі та дійшов до півфіналу Кубка Німеччини.

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Вердер Вердер Німеччина Флоріан Кофельдт Флоріан Кофельдт
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