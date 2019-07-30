Кофельдт подписал новый контракт с Вердером

Бременский Вердер продолжил сотрудничество с главным тренером команды Флорианом Кофельдтом.

36-летний специалист поставил подпись под новым соглашением с "музыкантами", сообщает официальный сайт Вердера.

Легендарный форвард Вердера объявил о завершении карьеры после сезона 2019/20

Теперь Кофельдт может задержаться на Везер-Штадионе минимум еще на 4 года. Грядущий сезон станет третьим для тренера во главе бременцев. Свою работу в первой команде Вердера Кофельдт начал в 2014 году, когда стал ассистентом украинца Виктора Скрипника. Затем он работал с дублем команды, а в октябре 2017-го заменил Александра Нури в должности наставника "музыкантов".

В сезоне 2018/19 Вердер под руководством Флориана Кофельдта занял 8-е место в Бундеслиге и дошел до полуфинала Кубка Германии.