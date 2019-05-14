Коентрау зірвав шорти з суперника в матчі чемпіонату Португалії – курйоз дня

Захисник Ріу Аве Фабіу Коентрау запам'ятався курйозним епізодом у матчі проти Бенфіки (2:3).

На 73-й хвилині поєдинку захисник господарів Фабіу Коентрау випустив м'яч за лінію воріт суперника і впав на газон внаслідок зіткнення з гравцем Бенфіки Андреасом Самарісом. Фабіу сподівався, що хавбек допоможе йому встати, але той проігнорував простягнуту руку португальця.

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Захиснику це не сподобалося і він вирішив помститися цікавим чином – стягнути з Самаріса шорти.

Нагадаємо, 31-річний Коентрау виступав за мадридський Реал з 2011 по 2018 рік. У поточному сезоні португалець провів 21 матч за Ріу Аве, віддавши 4 результативні передачі.

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