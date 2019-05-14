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Коэнтрау сорвал шорты с соперника в матче чемпионата Португалии – курьез дня

14 мая 12:39 159 Читати українською
Коэнтрау сорвал шорты с соперника в матче чемпионата Португалии – курьез дня
Фабиу Коэнтрау / Marca

Защитник Риу Аве Фабиу Коэнтрау запомнился курьезным эпизодом в матче против Бенфики (2:3).

На 73-й минуте поединка защитник хозяев Фабиу Коэнтрау выпустил мяч за линию ворот соперника и упал на газон в результате столкновения с игроком Бенфики Андреасом Самарисом. Фабиу надеялся, что хавбек поможет ему встать, но тот проигнорировал протянутую руку португальца.

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Защитнику это не понравилось и он решил отомстить интересным образом – снять с Самариса шорты.

Напомним, 31-летний Коэнтрау выступал за мадридский Реал с 2011 по 2018 год. В текущем сезоне португалец провел 21 матч за Риу Аве, отдав 4 результативные передачи.

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