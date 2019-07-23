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Коентрау узгодив контракт з ПАОКом, але різко передумав після приїзду в Грецію

12:09 179 Читать на русском
Коентрау узгодив контракт з ПАОКом, але різко передумав після приїзду в Грецію
Фабіу Коентрау / Фото ФК Реал

Португальський захисник Фабіу Коентрау перебував за крок до підписання контракту з ПАОКом, але щось пішло не так.

Фабіу Коентрау прибув у Грецію, щоб пройти медогляд та поставити підпис під угодою з місцевим ПАОКом. Проте в останній момент 31-річний португалець передумав і угода зірвалась, повідомляє O Jogo.

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Варто відзначити, що всі домовленості між гравцем та клубом були узгоджені ще до приїзду Фабіу.

Нагадаємо, Коентрау відомий своїми виступами за мадридський Реал (2011-2016 роки). Минулий сезон захисник провів у складі португальського Риу Аве. Фабіу зіграв у 24-х матчах місцевого чемпіонату, в яких відзначився 4-ма асистами.

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Трансфери Світ Фабіу Коентрау Фабіу Коентрау Реал Мадрид Реал Мадрид ПАОК ПАОК Ріу Аве Ріу Аве
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