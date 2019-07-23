Коэнтрау согласовал контракт с ПАОКом, но резко передумал после приезда в Грецию

Португальский защитник Фабиу Коэнтрау находился в шаге от подписания контракта с ПАОКом, но что-то пошло не так.

Фабиу Коэнтрау прибыл в Грецию, чтобы пройти медосмотр и поставить подпись под соглашением с местным ПАОКом. Однако в последний момент 31-летний португалец передумал и соглашение сорвалась, сообщает O Jogo.

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Стоит отметить, что все договоренности между игроком и клубом были согласованы еще до приезда Фабиу.

Напомним, Коэнтрау известный своими выступлениями за мадридский Реал (2011-2016 годы). Прошлый сезон защитник провел в составе португальского Риу Аве. Фабиу сыграл в 24-х матчах местного чемпионата, в которых отметился 4-мя ассистами.

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