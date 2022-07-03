Кочергін вперше став батьком: дружина опублікувала фото сімейства
3 липня 10:03 - Читать на русском
Півзахисник польського Ракува Владислав Кочергін отримав привід для радості.
30 червня Владислав та його дружина Каріна вперше стали батьками, але першими кадрами немовляти поділились лише напередодні в Instagram.
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Сина назвали Тимуром, він народився у Варшаві. "Це найщасливіший день у нашому житті. Ласкаво просимо у цей світ, наш маленький чемпіоне", – написала дружина гравця, який засвітився у складі збірної України.
Нагадаємо, Владислав наприкінці березня перебрався із Зорі в Ракув на правах вільного агента. За польський клуб 26-річний хавбек награв поки 3 офіційні матчі.
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