30 червня Владислав та його дружина Каріна вперше стали батьками, але першими кадрами немовляти поділились лише напередодні в Instagram.

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Сина назвали Тимуром, він народився у Варшаві. "Це найщасливіший день у нашому житті. Ласкаво просимо у цей світ, наш маленький чемпіоне", – написала дружина гравця, який засвітився у складі збірної України.

Нагадаємо, Владислав наприкінці березня перебрався із Зорі в Ракув на правах вільного агента. За польський клуб 26-річний хавбек награв поки 3 офіційні матчі.