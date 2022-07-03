30 июня Владислав и его жена Карина впервые стали родителями, но первыми кадрами младенца поделились только накануне в Instagram .

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Сына назвали Тимуром, он родился в Варшаве. "Это самый счастливый день в нашей жизни. Добро пожаловать в этот мир, наш маленький чемпион", – написала жена игрока, засветившегося в сборной Украины.