Кочергин впервые стал отцом: жена опубликовала фото семейства
3 июля 10:03 - Читати українською
Полузащитник польского Ракува Владислав Кочергин получил повод для радости.
30 июня Владислав и его жена Карина впервые стали родителями, но первыми кадрами младенца поделились только накануне в Instagram.
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Сына назвали Тимуром, он родился в Варшаве. "Это самый счастливый день в нашей жизни. Добро пожаловать в этот мир, наш маленький чемпион", – написала жена игрока, засветившегося в сборной Украины.
Напомним, Владислав в конце марта перебрался из Зари в Ракув на правах свободного агента. За польский клуб 26-летний хавбек наиграл пока 3 официальных матча.
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