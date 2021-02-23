Боси Миная ініціювали зустріч з головним тренером клубу Василем Кобіним, повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Фатальні помилки гравців Миная у відеоогляді поєдинку проти Олександрії – 0:3

Головним предметом обговорення були результати закарпатців. Попри дві поразки поспіль в УПЛ після зимових зборів, президент клубу Валерій Пересоляк висловив довіру Кобіну та сподівання, що команда підніметься з останнього місця турнірної таблиці.

Минай та Рух перебувають на дні таблиці УПЛ з 10-ма очками, але у закарпатців ще є гра у запасі.

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