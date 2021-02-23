Кобин встретился с руководством Миная после неудачного начала второй половины сезона
23:47 - Читати українською
В лагере Миная ищут объяснения относительно последних результатов команды.
Боссы Миная инициировали встречу с главным тренером клуба Василием Кобиным, сообщает Meta-ratings.com.ua.
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Главным предметом обсуждения были результаты закарпатцев. Несмотря на два поражения подряд в УПЛ после зимних сборов, президент клуба Валерий Пересоляк выразил доверие Кобину и надежду, что команда поднимется с последнего места турнирной таблицы.
Минай и Рух находятся на дне таблицы УПЛ с 10-ю очками, но у закарпатцев еще игра в запасе.
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