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Кобін знаходиться на перегляді в Дебрецені

09:34 150 Читать на русском
Кобін знаходиться на перегляді в Дебрецені
Василь Кобін / фото: ФК Шахтар

Екс-гравець львівських Карпат та донецького Шахтаря Василь Кобін може продовжити кар'єру в чемпіонаті Угорщини.

Колишній гравець збірної України Василь Кобін проходить перегляд в Дебрецені, повідомляє Tribuna. За інформацією видання, він уже кілька днів проводить тренування з командою.

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Останнім клубом Кобіна був Тобол. В минулому сезоні чемпіонату Казахстану українець відіграв 8 поєдинків та допоміг Тоболу вийти в зону Ліги Європи.

Теги
Дебрецен Дебрецен Угорщина Світ Василь Кобін Василь Кобін
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