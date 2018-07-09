Кобин находится на просмотре в Дебрецене

Экс-игрок львовских Карпат и донецкого Шахтера Василий Кобин может продолжить карьеру в чемпионате Венгрии.

Бывший игрок сборной Украины Василий Кобин проходит просмотр в Дебрецене, сообщает Tribuna. По информации издания, он уже несколько дней проводит тренировки с командой.

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Последним клубом Кобина был Тобол. В прошлом сезоне чемпионата Казахстана украинец сыграл 8 матчей и помог Тоболу выйти в зону Лиги Европы.