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Петряк офіційно став гравцем Ференцвароша

18:52 839 Читать на русском
Петряк офіційно став гравцем Ференцвароша
Іван Петряк (зліва) / ФК Ференцварош

Півзахисник Шахтаря Іван Петряк перейшов в угорський Ференцварош.

Ференцварош на своєму офіційному сайті повідомив про підписання хавбека Шахтаря Івана Петряка. Деталі контракту не повідомляються.

Раніше повідомлялось, що угорський клуб орендує гравця на рік.

Футболіст не був основним гравцем у команді Паулу Фонсеки. До цього на правах оренди виступав у складі Зорі.

Теги
Трансфери чемпіонату України Трансфери Трансфери Шахтаря Шахтар Шахтар Ференцварош Ференцварош Іван Петряк Іван Петряк Світ
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