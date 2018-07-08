Петряк офіційно став гравцем Ференцвароша

Півзахисник Шахтаря Іван Петряк перейшов в угорський Ференцварош.

Ференцварош на своєму офіційному сайті повідомив про підписання хавбека Шахтаря Івана Петряка. Деталі контракту не повідомляються.

Раніше повідомлялось, що угорський клуб орендує гравця на рік.

Футболіст не був основним гравцем у команді Паулу Фонсеки. До цього на правах оренди виступав у складі Зорі.