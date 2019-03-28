Кополовець: Хочу грати в футбол, поки є здоров'я

Півзахисник та спортивний директор Миная Михайло Кополовець розповів, як поєднує дві посади.

"Ну, я і так цю роботу робив... Так вийшло, що у мене більше досвіду в українському футболі, ніж у хлопців, які фінансують нашу команду, тому, в принципі, цю посаду і займав, тільки був ніби "в тіні". Так що, в моїй кар'єрі нічого не змінилося – тільки тепер все більш офіційно.

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У мене була умова, що я хочу продовжувати грати в футбол, поки є здоров'я. Не уявляю себе без футболу: мене тягне грати, бігати. Найголовніше, що є бажання, і ще можу команді допомогти, підказати щось молодим футболістам. Тому закінчувати кар'єру поки рано. Якби не можна було поєднувати – відмовився б від посади спортивного директора", – сказав Кополовець Sport Arena.

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