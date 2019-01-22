"Він сказав: "Я не зрозумів, він захисник чи нападник?", – Кобін згадав курйозний епізод за участі Блохіна

Екс-хавбек Шахтаря та збірної України Василь Кобін розповів про найбільш пам'ятні матчі у складі "синьо-жовтих", а також пригадав курйозний епізод за участі Блохіна

"Найбільш пам'ятний матч у складі "синьо-жовтих"? Я б відзначив два поєдинки. На переповненій Дніпро Арені нам вдалося обіграти англійців, що дозволило збірній України практично забронювати місце в стикових матчах відбіркового турніру ЧС-2010. Тоді наша команда, вважаю, виглядала чудово.

Кобін покинув Минай

Не гірше ми виглядали і в домашньому поєдинку плей-офф цього ж відбору проти греків, проте нашій команді, на мій погляд, не вистачило глядацької підтримки. Не знаю, що сталося, винних адже так і не знайшли, але Донбас Арена виявилася заповненою трохи більше, ніж на половину. Прикро.

Курйозний випадок у збірній України? Відразу на думку спадає історія, яка трапилася перед товариським матчем проти збірної Франції в червні 2011-го.

На розборі гри суперників помічник Олега Блохіна Семен Альтман розповідав нам про дії центрального захисника Філіпа Мексеса, який добре підключається при стандартах і півзахисника Жеремі Менеза, який вміє розганяти атаки французів. Прізвища у них схожі, і в один момент Олег Володимирович (Блохін –прим.авт.) Сказав: "Так я не зрозумів, він захисник чи нападник?" Всі попадали від сміху (посміхається)", – сказав Кобін Команда№1.

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