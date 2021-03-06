Головний тренер Миная Василь Кобін очікує на хорошу гру у виконанні своїх підопічних в матчі проти Динамо.

"Напевне, це буде приємна і тепла зустріч. Мені, як тренеру, буде приємно грати проти команди Луческу. Ми розуміємо, хто до нас їде.

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Нам необхідно набирати очки, а вони борються за чемпіонство. Сподіваємося і розраховуємо на хороший поєдинок", – підкреслив Кобін в коментарі Футбол News.

До слова, зустріч мала відбутись на стадіоні Авангард в Ужгороді, але через погіршення епідеміологічної ситуації на Закарпатті її перенесли в Київ. Поєдинок пройде на НСК Олімпійський 7 березня, початок о 14:00.

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