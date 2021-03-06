Главный тренер Миная Василий Кобин ожидает хорошей игры в исполнении своих подопечных в матче против Динамо.

"Наверное, это будет приятная и теплая встреча. Мне, как тренеру, будет приятно играть против команды Луческу. Мы понимаем, кто к нам едет.

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Нам необходимо набирать очки, а они борются за чемпионство. Надеемся и рассчитываем на хороший поединок", – подчеркнул Кобин в комментарии Футбол News.

К слову, встреча должна была состояться на стадионе Авангард в Ужгороде, но из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на Закарпатье ее перенесли в Киев. Поединок пройдет на НСК Олимпийский 7 марта, начало в 14:00.

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