"Мемфіс Депай стане новим лідером Барселони", – коротко заявив Самюель Ето'О в коментарі RMC Sport.

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Легендарний нападник "синьо-гранатових" Патрік Клюйверт підтримав колегу, адже теж вбачає у нідерландцеві майбутнє: "Він дуже добре працює у відборі. Депай може взяти все на себе".

До слова, Мемфіс перебрався на Камп Ноу цього літа на правах вільного агента з Ліона. У нинішньому сезоні Ла Ліги він вже провів три поєдинки, записавши до свого активу два голи і один асист.

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