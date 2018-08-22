Клюйверт-старший: Сину зарано було переходити в Манчестер Юнайтед, добре, що він вибрав Рому

Колишній нападник Аякса та Барселони Патрік Клюйверт поділився враженнями від переходу свого сина Джастіна з Аякса в Рому.

"Йому ще потрібно пройти величезний шлях, щоб досягти таких же успіхів, які були у мене під час моєї кар'єри. Але він має величезний талант, у нього сильний характер. У Джастіна ще все попереду.

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Думаю, що перехід в Манчестер Юнайтед був би для нього занадто великим стрибком. Рома – сильний клуб, але тиск там менший. Рома не зобов'язана перемагати будь-якою ціною, клуб грає в хороший футбол. Думаю, що це ідеальне місце для Джастіна.

Я хочу, щоб він грав за Рому, хочу бачити його щасливим. Я дуже задоволений тим, як розвивається його кар'єра. Він не так багато говорить, але зате він вміє слухати, гранично мотивований. Я хотів, щоб він затримався в Аяксі ще на один рік, але Джастін зробив свій вибір", – цитує Клюйверта-старшого la Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, після фіналу Ліги Європи сезону 2016/17 наставник манкуніанців Жозе Моурінью переконував Джастіна Клюйверта в майбутньому перейти в Манчестер Юнайтед.