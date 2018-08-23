Клюйверт-старший: Сыну рано было переходить в Манчестер Юнайтед, хорошо, что он выбрал Рому

Бывший нападающий Аякса и Барселоны Патрик Клюйверт поделился впечатлениями от перехода своего сына Джастина с Аякса в Рому.

"Ему еще нужно пройти огромный путь, чтобы достичь таких же успехов, которые были у меня во время моей карьеры. Но он имеет огромный талант, у него сильный характер. У Джастина еще все впереди.

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Думаю, что переход в Манчестер Юнайтед был бы для него слишком большим прыжком. Рома – сильный клуб, но давление там меньше. Рома не обязана побеждать любой ценой, клуб играет в хороший футбол. Думаю, что это идеальное место для Джастина.

Я хочу, чтобы он играл за Рому, хочу видеть его счастливым. Я очень доволен тем, как развивается его карьера. Он не так много говорит, но зато он умеет слушать, предельно мотивирован. Я хотел, чтобы он задержался в Аяксе еще на один год, но Джастин сделал свой выбор", – цитирует Клюйверта-старшего la Gazzetta dello Sport.

Напомним, после финала Лиги Европы сезона 2016/17 наставник манкунианцев Жозе Моуринью убеждал Джастина Клюйверта в будущем перейти в Манчестер Юнайтед.