Кубок арабських чемпіонів

Група С

Монастір – Аль-Наср – 1:4

Гол: Ладжамі, 66 (аг) – Таліска, 42, Роналду, 74, Амрі, 88, Аліва, 90

В першому матчі Кубка арабських чемпіонів Роналду і Ко задовольнилися лише нічиєю. Враховуючи невпевнену гру в товариських зустрічах, Аль-Насру потрібна була перемога, щоб реабілітуватися перед фанатами.

Баварія офіційно підтвердила, що Мане веде переговори про трансфер в інший клуб

Роналду і Ко наприкінці першої половини зустрічі вийшли вперед, завдяки голу Таліски. Кріштіану у другому таймі мав гарну нагоду подвоїти перевагу своєї команди, однак влучив прямісінько у голкіпера суперника. Змусив понервувати Аль-Наср Ладжамі, який забив у власні ворота, зрівнявши рахунок. Втім, Роналду не хотів проводити черговий матч без перемоги. Кріштіану відгукнувся на передачу партнера з флангу і головую відправив м'яч у сітку. До кінця зустрічі Аль-Наср ще двічі засмутив Монастір. Після двох матчів в групі С команда португальця посідає першу сходинку з чотирма балами у своєму активі.

Роналду вперше за п'ять матчів відзначився за Аль-Наср. Португалець забиває у своєму 22 сезоні поспіль. Зазначимо, що це перша перемога екс-тренера Шахтаря Каштру на чолі Аль-Насру в офіційних зустрічах.