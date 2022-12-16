Другий рік поспіль турнір для найсильніших клубних команд з усіх континентів відбудеться в лютому.

Клубний чемпіонат світу зазвичай проводили у грудні, символічно завершуючи футбольний рік. Проте пандемія та ЧС-2022 внесли свої корективи. Як і рік тому, Клубний ЧС-2022 відбудеться в лютому наступного року.

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Конгрес ФІФА затвердив, що Мундіаль серед клубів проведуть з 1 по 11 лютого 2023 року. Господарем буде Марокко, яке вже мало такий досвід у 2013 та 2014 роках. Востаннє тріумфатором турніру в цій країні ставав Реал, який і цього року буде серед учасників.

Учасники Клубного чемпіонату світу в Марокко: Реал Мадрид (переможець Ліги чемпіонів), Фламенго (переможець Копа Лібертадорес), Сіетл Саундерс (переможець ЛЧ КОНКАКАФ), Окленд Сіті (переможець ЛЧ Океанії), Відад (переможець африканської ЛЧ та господар турніру) Аль-Ахлі (Єгипет (фіналіст африканської ЛЧ)), Аль-Хіляль (Саудівська Аравія (переможець азійської ЛЧ)).