"Суперліга? Це чудова можливість. Але виграти футбол може лише шляхом діалогу, Суперліга хоче покращити футбол... З самого початку для клубів-засновників є початковий бонус у розмірі мільярда євро. І за сезон у Суперлізі ми можемо заробити близько 300 мільйонів на рік у цьому турнірі", – наводить слова Лапорти Marca.

"У Суперлізі завжди знайдуться місця": новий керівник пролив світло на дату запуску і формат проекту

Нагадаємо, 18 квітня 2021 року 12 клубів оголосили про створення власного турніру під назвою Суперліга, проте під тиском спільноти і УЄФА проект фактично припинив своє існування вже через 2 доби. Майже всі клуби оголосили про свою відмову брати в ньому участь.

Справа дійшла до суду – три прихильники Суперліги (Барселона, Реал і Ювентус) очікують на рішення Європейського суду у Люксембурзі, яке оголосять у 2023 році. Установа повинна вирішити, чи УЄФА залишиться єдиним організатором змагань, чи клубам все ж дозволять створювати інші турніри самостійно.

Якою буде оновлена Ліга чемпіонів – збільшення кількості учасників, незвичний формат, ліквідація групового етапу