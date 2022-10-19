Новий генеральний директор Суперліги Бернд Райхарт привідкрив певні тонкощі щодо майбутнього проекту, який раніше наробив галасу в європейському футболі.

Сьогодні, 19 жовтня, стало відомо про призначення нового очільника Суперліги – генеральним директором проекту став Бернд Райхарт, який вже дав першу прес-конференцію.

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"Запуск Суперліги в сезоні 2024/25? Вважаю, що це було б розумно. Що стосується формату змагань, то це вже не буде закрита ліга. У нас завжди будуть місця для тих клубів, яким вдасться пройти кваліфікацію завдяки спортивним заслугам. Зараз триває переоцінка проекту. Існує чіткий рух до відкритого формату та зняття постійного членства.

Вважаю, що активний і розширений діалог допоможе створити стійку спортивну модель для європейського футболу", – розповів Райхарт в інтерв'ю Financial Times.

Цікаво, що саме в 2024 році УЄФА планує запустити оновлену Лігу чемпіонів зі збільшенням кількості учасників змагань.

Нагадаємо, 18 квітня 2021 року 12 клубів оголосили про створення власного турніру під назвою Суперліга, проте під тиском спільноти і УЄФА проект фактично припинив своє існування вже через 2 доби. Майже всі клуби оголосили про свою відмову брати в ньому участь.

Справа дійшла до суду – три прихильники Суперліги (Барселона, Реал і Ювентус) очікують на рішення Європейського суду у Люксембурзі, яке оголосять у 2023 році. Установа повинна вирішити, чи УЄФА залишиться єдиним організатором змагань, чи клубам все ж дозволять створювати інші турніри самостійно.

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