Клубы-основатели Суперлиги получат стартовый бонус в миллиард евро – Лапорта приоткрыл финансовую составляющую
Президент Барселоны Жоан Лапорта рассказал, какие суммы могут зарабатывать клубы, которые являются главными инициаторами Суперлиги.
"Суперлига? Это отличная возможность. Но выиграть футбол может только путем диалога, Суперлига хочет улучшить футбол... С самого начала для клубов-основателей есть первоначальный бонус в размере миллиарда евро. И за сезон в Суперлиге мы можем заработать около 300 миллионов в год в этом турнире", – приводит слова Лапорты Marca.
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Напомним, 18 апреля 2021 года 12 клубов объявили о создании собственного турнира под названием Суперлига, однако под давлением сообщества и УЕФА проект фактически прекратил свое существование уже через 2 суток. Почти все клубы объявили о своем отказе участвовать в нем.
Дело дошло до суда – три сторонника Суперлиги (Барселона, Реал и Ювентус) ожидают решения Европейского суда в Люксембурге, которое будет объявлено в 2023 году. Учреждение должно решить, останется ли УЕФА единственным организатором соревнований, или клубам все же разрешат создавать другие турниры самостоятельно.
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