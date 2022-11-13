"Суперлига? Это отличная возможность. Но выиграть футбол может только путем диалога, Суперлига хочет улучшить футбол... С самого начала для клубов-основателей есть первоначальный бонус в размере миллиарда евро. И за сезон в Суперлиге мы можем заработать около 300 миллионов в год в этом турнире", – приводит слова Лапорты Marca.

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Напомним, 18 апреля 2021 года 12 клубов объявили о создании собственного турнира под названием Суперлига, однако под давлением сообщества и УЕФА проект фактически прекратил свое существование уже через 2 суток. Почти все клубы объявили о своем отказе участвовать в нем.

Дело дошло до суда – три сторонника Суперлиги (Барселона, Реал и Ювентус) ожидают решения Европейского суда в Люксембурге, которое будет объявлено в 2023 году. Учреждение должно решить, останется ли УЕФА единственным организатором соревнований, или клубам все же разрешат создавать другие турниры самостоятельно.

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