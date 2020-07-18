toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВЕРОНА - АТАЛАНТА РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Клуби УПЛ визначились із календарем сезону 2020/21

18:44 - Читать на русском
Клуби УПЛ визначились із календарем сезону 2020/21
Динамо – Зоря / фото: ФК Динамо

Клуби української Прем'єр-ліги затвердили проект календаря чемпіонату України сезону 2020/21.

Сезон УПЛ 2020/21 вже має базову дату 1-го туру – 22 серпня, інформує Sportarena.

Затверджено дати й час початку перших матчів плей-офф УПЛ за Лігу Європи

Зазначається, що в першій частині чемпіонату буде зіграно 13 турів, а останній ігровий день УПЛ в 2020 році запланований на 12 грудня. Весіння частина ж стартує з 13 лютого 2021 року, а останній тур чемпіонату України має відбутись 15 травня.

Також визначились із датами проведення Суперкубка-2020 та фіналу Кубка України-2021 – 25 серпня та 12 травня відповідно.

Нагадаємо, в наступному сезоні УПЛ змагатимуться 14 клубів – замість Карпат до елітного дивізіону піднімуться три найкращі команди Першої ліги.

"Динамо було готове психологічно": що може завадити Києву на шляху в ЛЧ і хто – останній представник України в Європі

blog_ava
Десна визначилася із домашнім стадіоном на Лігу Європи, – журналіст
08:55
9016
Теги
формат УПЛ УПЛ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
42
хв
Кальярі
20:30
Сассуоло
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук