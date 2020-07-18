Клуби УПЛ визначились із календарем сезону 2020/21

Клуби української Прем'єр-ліги затвердили проект календаря чемпіонату України сезону 2020/21.

Сезон УПЛ 2020/21 вже має базову дату 1-го туру – 22 серпня, інформує Sportarena.

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Зазначається, що в першій частині чемпіонату буде зіграно 13 турів, а останній ігровий день УПЛ в 2020 році запланований на 12 грудня. Весіння частина ж стартує з 13 лютого 2021 року, а останній тур чемпіонату України має відбутись 15 травня.

Також визначились із датами проведення Суперкубка-2020 та фіналу Кубка України-2021 – 25 серпня та 12 травня відповідно.

Нагадаємо, в наступному сезоні УПЛ змагатимуться 14 клубів – замість Карпат до елітного дивізіону піднімуться три найкращі команди Першої ліги.

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