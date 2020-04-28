Клуби Серії А визначили крайню дату відновлення чемпіонату

Клуби італійської Серії А встановили дедлайн для відновлення перерваного пандемією коронавірусу сезону 2019/20.

Якщо кампанію не вдасться відновити до 14 червня, то чемпіонат буде завершений остаточно, повідомляє ANSA.

Серія А повернеться до тренувань 4 травня, але не все так просто

Італійський уряд поступово послаблюватиме карантин із 4 травня. Це дозволить провідним клубам Апеннін орієнтовно 18 травня відновити тренування. Подальше зменшення темпів інфікування COVID-19 надасть змогу відновити чемпіонат ще за 2-3 тижні. Якщо ж до визначеної дати першість не вдасться відновити, то рішення щодо його підсумків прийматимуть у кабінетах.

Нагадаємо, що Італія є однією з найбільш постраждалих від коронавірусу країн. Пауза в Серії А триває від 10 березня.

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