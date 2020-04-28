Клубы Серии А определили крайнюю дату возобновления чемпионата

Клубы итальянской Серии А установили дедлайн для возобновления прерванного пандемией коронавируса сезона 2019/20.

Если кампанию не удастся возобновить до 14 июня, то чемпионат будет завершен окончательно, сообщает ANSA.

Серия А вернется к тренировкам 4 мая, но не все так просто

Итальянское правительство будет постепенно ослаблять карантин с 4 мая. Это позволит ведущим клубам Апеннин ориентировочно 18 мая возобновить тренировки. Дальнейшее уменьшение темпов инфицирования COVID-19 позволит возобновить чемпионат еще 2-3 недели спустя. Если же к определенной дате первенство не удастся возобновить, то решение относительно его итогов примут в кабинетах.

Напомним, что Италия является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Пауза в Серии А длится с 10 марта.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА