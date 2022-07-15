"З великою радістю прочитав інформацію від міністра спорту Вадима Гутцайта про те, що старт нового чемпіонату запланований на 23 серпня. По-перше, ми маємо вже конкретику. По-друге, ця дата є дуже символічною, адже український футбол повернеться на стадіони у день народження українського прапора і напередодні Дня Незалежності. Таким чином наша футбольна спільнота та вся країна демонструє усім нашу стійкість та непохитність", – пояснив президент ФК Рух.

Козловський зазначив, що попри усі спроби росії знищити громадян, Україна була, є і буде. І все це завдяки героїзму наших воїнів та їхнім подвигам.

"Низький уклін кожному, бо завдяки їм ми продовжуємо будувати плани на майбутнє, в тому числі відновлювати спортивне життя в Україні. Так, це буде нелегкий сезон, але водночас і особливий. Наші футболісти гратимуть в Україні, і це єдине правильне рішення", – додав він.

Президент Руху пояснив, що саме таким чином клуби продемонструють єдність з українським народом. На жаль, на стадіонах не буде вболівальників, проте потрібно зробити усе можливе, аби українці мали змогу дивитися матчі по телебаченню чи в інтернеті.

"Попереду в нас багато приємних клопотів. З нетерпінням очікую на старт чемпіонату Української Прем'єр-ліги", – додав Козловський.