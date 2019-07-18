"Клубы не поддержали расширение УПЛ до 14 команд, зато одобрили 16 участников в сезоне 2021/22", – Бурбас

Далеко не все украинские клубы готовы согласиться на изменения в регламенте чемпионата.

Журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас рассказал об итогах голосования по новому регламенту УПЛ.

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"Клубы не поддержали инициативу по расширению УПЛ до 14 команд. На общем собрании утвердили, что в следующем сезоне останется формат с 12 участниками с последующим делением на шестерки.

А вот через сезон (2021/22) произойдет увеличение количества клубов в элите сразу до 16", – написал Бурбас в Твиттере.

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