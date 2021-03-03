Ряд клубов АПЛ в соцсетях временно убрали животных со своих эмблем, сообщает Sky Sports. Астон Вилла "потеряла" льва, Вест Бромвич дрозда, а Вулверхэмптон волка.

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Сегодня (3 марта) отмечается день защиты дикой природы. Английские клубы вместе с другими известными компаниями обратили внимание на катастрофическое сокращение популяций различных животных за последние десятилетия. "Мир без природы – это неполный мир, как и наша эмблема сегодня", – говорится в Twitter Астон Виллы.

Принять участие в акции планируют и представители других стран. Например, Рома, с эмблемы которой исчезнет культовая волчица.

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