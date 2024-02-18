Український півзахисник Марко Подоляк не перейде в ЛНЗ, повідомляє журналіст Ендрю Тодос у своєму Telegram-каналі.

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За інформацією джерела, 19-річний хавбек не зміг домовитись про підписання контракту з новачком УПЛ. До цього він тренувався з ЛНЗ у Туреччині.

Нагадаємо, Подоляк починав займатись футболом в академії Львова, після чого грав за дитячу команду Карпат та Динамо у першості ДЮФЛУ. Після повномасштабного вторгнення переїхав до Англії, де приєднався до Брекнел Таун за дворічною спонсорською програмою в академії клубу 7-го дивізіону.

Влітку 2023 року був на перегляді у Квінз Парк Рейнджерс і вже готувався стати гравцем представника Чемпіоншипу, тренуючись з U-23. Зрештою, підписав контракт з плоцькою Віслою, виступаючи за другу команду.

До слова, ЛНЗ на зимову паузу пішов на 10-й сходинці турнірної таблиці, набравши 20 очок.

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