Украинский полузащитник Марко Подоляк не перейдет в ЛНЗ, сообщает журналист Эндрю Тодос в своем Telegram-канале.

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По информации источника, 19-летний хавбек не смог договориться о подписании контракта с новичком УПЛ. До этого он тренировался с ЛНЗ в Турции.

Напомним, Подоляк начинал заниматься футболом в академии Львова, после чего играл за детскую команду Карпат и Динамо в первенстве ДЮФЛУ. После полномасштабного вторжения переехал в Англию, где присоединился к Брекнел Таун по двухлетней спонсорской программе в академии клуба 7-го дивизиона.

Летом 2023 года был на просмотре у Квинз Парк Рейнджерс и уже готовился стать игроком представителя Чемпионшипа, тренируясь с U-23. В конце концов, подписал контракт с плоцкой Вислой, выступая за вторую команду.

К слову, ЛНЗ на зимнюю паузу ушел на 10-й строчке турнирной таблицы, набрав 20 очков.

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