Президент Салернітани Даніло Ієрволіно підтвердив, що форвард команди Булай Діа буде оштрафований за свою поведінку в останній день трансферного вікна.

Діа був відсторонений від участі в матчі 3-го туру Серії А з Лечче через прохання відпустити його у Вулверхемптон. Це сталося вже після того, як Салернітана офіційно відхилила пропозицію "вовків". Після відмови англійський клуб вирішив звернутися безпосередньо до форварда і попросив його "допомогти" змусити Салернітану здійснити цю угоду.

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Генеральний директор італійського клубу Морган Де Санктіс відкрито звинуватив "вулвз" у нешанобливому ставленні і сказав, що його клуб "ніколи не забуде те, як Вулверхемптон вчинив".

У коментарі Radio Bussola Ієрволіно заявив, що Діа буде повернуто до складу Салернітани після міжнародної паузи. "Його оштрафують і повернуть до складу. Він отримав пропозицію з АПЛ і, напевно, хотів прийняти її. Такі речі трапляються у футболі. Я особисто з ним поспілкуюся на цю тему. Ми не хочемо знищувати амбіції своїх молодих гравців. Однак зрозумійте і ви: ми багато в нього вклали, я впевнений, що він впорається з цією ситуацією", – зазначив президент клубу.

Минулого сезону Діа забив 16 голів і оформив 6 асистів у 33 матчах за Салернітану.

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