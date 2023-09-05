Президент Салернитаны Данило Иерволино подтвердил, что форвард команды Булай Диа будет оштрафован за своё поведение в последний день трансферного окна.

Диа был отстранён от участия в матче 3-го тура Серии А с Лечче из-за просьбы отпустить его в Вулверхэмптон. Это случилось уже после того, как Салернитана официально отклонила предложение "волков". После отказа английский клуб решил обратиться напрямую к форварду и попросил его "помочь" заставить Салернитану совершить эту сделку.

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Генеральный директор итальянского клуба Морган Де Санктис открыто обвинил "вулвз" в неуважительном отношении и сказал, что его клуб "никогда не забудет то, как Вулверхэмптон поступил".

В комментарии Radio Bussola Иерволино заявил, что Диа будет возвращен в состав Салернитаны после международной паузы. "Его оштрафуют и вернут в состав. Он получил предложение из АПЛ и, наверное, хотел принять его. Такие вещи случаются в футболе. Я лично с ним пообщаюсь на эту тему. Мы не хотим уничтожать амбиции своих молодых игроков. Однако поймите и вы: мы много в него вложили, я уверен, что он справится с этой ситуацией", – отметил президент клуба.

В прошлом сезоне Диа забил 16 голов и оформил 6 ассистов в 33 матчах за Салернитану.

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