Як інформує інсайдер Гастон Едул, після тривалих переговорів між Суаресом та Інтером Маямі прогресу було досягнуто – у клубі Мессі та Бекхема вважають, що уругваєць незабаром приєднається до команди.

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Бразильський сайт UOL стверджує, що Суарес готовий повернути Греміо 48 млн бразильських реалів (близько 10 млн доларів), щоб отримати статус вільного агента. Ця сума відповідає заробітній платі, яку він отримав за час перебування в команді.

Контракт Суареса з Греміо розрахований до 31 грудня 2024 року. Греміо вимагає від форварда дограти хоча б нинішній сезон – до кінця 2023 року.

Найближчим часом уругваєць у будь-якому разі не зможе вийти на поле через травму коліна.

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