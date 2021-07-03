Клуб Ліги 1 понизили у класі через відсутність фінансових гарантій
3 липня 01:25 - Читать на русском
Склад елітного дивізіону чемпіонату Франції може зазнати змін.
Анже таки наразився на серйозні неприємності. Представник чемпіонату Франції не зумів надати фінансові гарантії щодо можливості проведення повноцінного сезону у Лізі 1 і, як наслідок, був відправлений до другого дивізіону, повідомляє GFFN.
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У Анже ще є шанс зіграти у сезоні 2021/22 в еліті – клуб планує опротестувати дане рішення і готується до апеляції.
Нагадаємо, попередній чемпіонат середняк Ліги 1 завершив на 13-й сходинці, набравши 44 очки.
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